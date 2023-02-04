После начала войны в Украине, все мировые уважающие себя компании покинули российский рынок. Но остались и те, кто хотел усидеть на двух стульях одновременно.

Одной из таких компаний является PepsiCo — американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других пищевых продуктов. После начала россией* большой войны в Украине многие компании ушли с рынка рф, чтобы сберечь репутации и не пострадать от санкций, который после 24 февраля вводились против россии молниеносно.

Что же касается PepsiCo, то представители компании пообещали вскоре «прикрыть лавочку». Но тянули с этим аж полгода — и 17 августа стало последней датой, когда компании выпустила свои товары на территории российской федерации.

Но это оказалось лишь пылью в глаза мировому сообществу. Теперь же в сети ходит другая информация о том, что PepsiCo запустит отдельное производство для российского потребителя.

«Любимая кола» — так будет называться новый продукт от PepsiCo для российского рынка. Линейка Evervess при этом остаётся — но для потребителей побогаче. PepsiCo Россия давно выпускает сок «Любимый». А теперь под той же маркой будет и газировка-конкурент «добрых» напитков от Coca-Cola. Известно, что «Любимая кола» будет в таком же ценовом сегменте, как и раньше были Pepsi и Coca-Cola, а вот за Evervess придется заплатить побольше.

Ранее «Курсор» информировал, что США готовы смягчить санкции против россии, но есть условия. В Америке готовы пойти на это ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск рф.

Напоминаем, что Евросоюз и G7 готовят десятый пакет санкций против россии. Отмечается, что во время встречи необходимо пересмотреть уровень граничной цены на закупку российской нефти. ЕС также должен пересмотреть уже действующие санкции против россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!