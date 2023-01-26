США готовы смягчить санкции против россии, но есть условия

Американский чиновник заявил, что США не отправят танки Аbrams Украине к весне.

Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд утверждает, что Вашингтон готов к смягчению санкций против *россии ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск рф.

Об этом она заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«В контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территорию, я бы, разумеется, выступала в поддержку и, считаю, госсекретарь (США Энтони – прим.ред.) Блинкен тоже выступал бы в поддержку», – заявила она.

Также Нуланд добавила, что США не успеют отправить танки Аbrams Украине к весне. По словам американского дипломата и политика, Abrams – очень сложный танк, требующие значительной подготовки. Для доставки этой военной техники на фронт нужно определенное время.

Ранее мы рассказывали, что президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк M1 Abrams, ремонтно-эвакуационные машины для обслуживания танков M1 Abrams и запчасти, а также украинские военные будут обучены американской стороной. Также президент заявил об освобождении Крыма.

Также «Курсор» сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп негативно высказался о передаче танков Украине. Он считает, что это может привести к ядерной войне, и добавил, что войну в Украине можно легко остановить.

Помимо этого в США признали ЧВК «Вагнера» транснациональной преступной организацией: какие у этого будут последствия.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!