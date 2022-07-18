Переговоры путина, Эрдогана и Раиси: как это коснется Израиля

Целью встречи 18-19 июля в Иране называют продолжение договоренностей Астанинского процесса по Сирии. У каждой из трех стран есть свои цели по переделу влияния на сирийских территориях.

На встрече президента Турции Эродогана с путиным*и иранским президент Раиси будет формироваться новый формат отношений между этими странами.

Встреча неслучайно запланирована после окончания визита в регион президента США Джо Байдена. Она намечена на 18-19 июля в Иране и якобы является частью Астанинского процесса по Сирии. Это может иметь большие последствия для ситуации в Сирии и в целом для ближневосточного региона.

Поддерживаемый россией и Ираном сирийский режим контролирует основные города, в то время как Турция контролирует северо-запад Сирии, а поддерживаемые США Сирийские демократические силы контролируют восточную Сирию.

При этом цель россии в Сирии — стабильный сирийский режим. Цель Ирана — использовать Сирию как базу для угроз в адрес Израиля, а также для поставок оружия террористам Хизбаллы. Цель Турции в Сирии — использовать ее в качестве свалки сирийских беженцев, а также культивировать протурецкие группы сирийских повстанцев. Целью США в Сирии якобы является победа над ИГИЛ, но ИГИЛ был в основном разгромлен в 2019 году, и общая политика США остается неясной.

Планируется встреча путина и Эрдогана наедине. Российские СМИ не освещали поездку. Иранские СМИ отмечали, что «у всех трех стран есть свои интересы в Сирии; Иран и россия поддерживают правительство Дамаска, а Турция является одним из противников».

Также Иран хочет воспользоваться ситуацией, когда россия отвлеклась на войну в Украине, и намерен расширить свое влияние в Сирии. Иран кроме того использует Сирию для транспортировки наркотиков, что угрожает Иордании и Персидскому заливу.

«Курсор» ранее писал, что президент ОАЭ прибыл во Францию, чтобы обсудить новые энергетические сделки.

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