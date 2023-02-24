Первые танки Leopard 2 уже в Украине: власти показали видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился видео, на котором он пожимает руку своему польскому коллеге Матеушу Моравецкому и осматривает первые доставленные танки Leopard 2 в Украину.

В своем твиттере Шмыгаль сообщил, что Киев благодарен Польше за «решительные шаги, которые приближают Украину к победе», и что он ждет расширения западной «танковой коалиции».

Выступая в пятницу в годовщину российского вторжения, президент Польши Анджей Дуда заявил, что первые танки Leopard 2 прибыли в Украину. Он не уточнил, сколько, но Польша ранее запросила у Берлина экспортную лицензию на 14 танков Leopard 2 с целью побудить других сделать то же самое.

Когда в Киеве проходили церемонии поминовения погибших, западные союзники продемонстрировали свою поддержку. Синие и желтые цвета Украины были проецированы на Эйфелеву башню, Бранденбургские ворота, Эмпайр-стейт-билдинг и штаб-квартиру ЕС, а активисты раскрасили улицу у посольства россии в Лондоне в синие и желтые цвета.

В преддверии встречи G7 США объявили о дальнейшей военной помощи Украине и санкциях против рф и ее сторонников, включая китайские компании.

Пакет военной помощи будет включать в себя несколько новых беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия беспилотникам, которые США ранее не предоставляли, а также оборудование, которое поможет Украине противостоять российской радиоэлектронной войне. Новые дроны включают Switchblade 600, а также CyberLux K8, Altius-600 и Jump 20.

США также направят больше боеприпасов для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (Himars) и 155-мм гаубиц, которые Вашингтон предоставил в течение года.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.