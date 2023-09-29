Пес стал на доску для серфинга и показал, как умеет "ловить волну"

Собаке уж очень полюбился этот вид спорта.

Менди – это самая обычная собака, которая живет в Испании. Правда, от многих своих собратьев он отличается тем, что очень полюбил серфинг и профессионально освоил это сложное занятие.

Об этом пишет "Daily".

Вместе со своим хозяином Риксти, тоже обожающим серфинг, Менди готов целые дни проводить на пляже и «ловить волну». Видеоролик, опубликованный на YouTube, показывает, как пес с комфортом проводит время, от души развлекаясь на пляже Ла-Сальваха.

Менди все равно удобно чувствует себя на доске и вместе с хозяином, и наедине. Правда, серфинг не обходится и без падений в воду, но это совершенно не смущает отважного пса – он ловко поднимается обратно на доску и продолжает свое увлекательное занятие.

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