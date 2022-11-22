В ООН сообщили, скольких человек убили из-за протестов в Иране

ООН заявила, что ситуация в Иране «критическая». Протестующие погибают на улицах и в больницах после разгонов демонстраций.

С момента начала протестов против режима в Иране было убито более 300 человек, в том числе более 40 детей.

Об этом заявил представитель Организации Объединенных Наций по правам человека.

Протесты в Иране продолжаются более двух месяцев, они начались после смерти курдской девушки Махсы Амини, которую забили до смерти члены стражи целомудрия. Подавление акций протеста правящим режимом приводит к росту количества жертв.

Активистов задерживают и помещают в тюрьмы. К задержанным требует применить «жесткие меры». На улицах молодежь выступает против правящего режима, но на стороне власти выступают силовики. Сейчас уже погибло более 300 человек, согласно официальных данных ООН. Настоящее число жертв может быть еще выше.

Ранее Курсор писал, что протесты в Иране усилились и привели к поджогу дома Хомейни. Беспорядки в Иране набирают обороты и вылились в поджоги демонстрантами дома-музея основателя Исламской революции Рухолла Хомейни.

Наш сайт уже писал, что Тегеран обвинил Израиль и западную разведку в планировании гражданской войны в Иране.

Также наш сайт информировал о том, что суд Ирана приговорил антиправительственного протестующего к смертной казни и приговорил к тюремному заключению еще пятерых. Это произошло 13 ноября, в воскресенье, на фоне продолжающихся беспорядков в стране.