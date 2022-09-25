Под Парижем горит крупный склад продуктов

На территории Международного рынка Ренжи в пригороде Парижа вспыхнул пожар. Огонь охватил около 7 000 квадратных метров.

Об этом информирует французский телеканал BFM TV.

Согласно сообщению, пожарные, выехавшие на место ЧП, смогли остановить распространение огня и теперь он локализирован на территории торговых рядов.

Отмечается, что густой дым был виден за несколько километров вокруг Парижа. При этом пострадавших в результате инцидента нет. Также отсутствует риск распространения огня.

Добавим, что продуктовый рынок Ренжи является главным в столице Франции. Кроме того, продукты на нем покупают жители прилегающих регионов. Его позиционируют как крупнейший подобный рынок во всем мире.

Как сообщал Курсор, 15 сентября в лесу Кфар-ха-Хореш вспыхнул масштабный пожар, на его ликвидацию отправили пять расчетов Служба пожарной охраны, а также привлекли авиацию.

Пожар начался на открытой местности недалеко от города Мигдаль-Ха Эмек. Огонь пока не удалось взять под контроль. Спасатели не исключали возможности распространение пожара, вплоть до населенных пунктов.

Курсор писал ранее, что 10 сентября, в мошаве Магшимим в Ха-Шароне произошел пожар, в результате которого загорелось несколько зданий. На место происшествия приехали бригады спасателей, которые работали на трех направлениях, чтобы оперативно взять огонь под контроль.

Еще мы писали, что в церкви города Гизы в Египте собралось около пяти тысяч человек, в результате давки вспыхнула деревянная отделка стен. Сообщается о 35 погибших.

Напомним, что в Испании огонь перебросился на один из пассажирских поездов, следовавших в Сарагосу.