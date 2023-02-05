Подозреваемый в покушении на Королеву Британии признался в содеянном — СМИ

Джасванту Сингх Чейлу грозит наказание на срок до 7 лет.

Джасвант Сингх Чейл признался в намерении убить королеву и теперь ждет приговор.

Об этом информирует ВВС.

Отмечается, что предварительно злоумышленнику грозит наказание на срок до 7 лет.

Джасвант Сингх Чейл находится под судом за угрозы убийством, внос оружия в официальное учреждение, а также за государственное предательство по закону, впервые изданному в 1351 году. Чейл признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Вынесение приговора назначено на 31 марта.

СМИ напоминет, что вооруженный арбалетом Джасвант Сингх Чейл, которому сейчас 21 год, воспользовался нейлоновой лестницей, чтобы пробраться в Виндзорский замок, где во время пандемии жила королева.

Расследование установило, что Джасвант Сингх Чейл два часа прятался в замке, выжидая удобного случая, чтобы осуществить свое намерение. Офицер-охраннник заметил его у двери, ведущей в королевские апартаменты. Парень был в балаклаве и имел приготовленный к выстрелу арбалет.

Во время задержания мужчина дважды заявил охраннику, что пришел убить королеву.

Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет. До этого Букингемский дворец заявил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании, которой они посоветовали оставаться под их присмотром.

После этого дети Елизаветы II срочно отправились к 96-летнему монарху. Среди них был Чарльз, Анна, Эндрю, Эдуард. Также в Балморал приехали браться Уильям и Гарри.

Кроме того, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II. Президент, премьер-министр, министры и депутаты Кнессета публикуют траурные послания, скорбя о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Напомним, стало известно, кто унаследует состояние королевы Елизаветы ІІ.