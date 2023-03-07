В Украине ответили на претензии к причастности к подрыву «Северных потоков»

По словам советника главы Офиса президента Украины, Nord Stream «утонули, как говорят в самой рф».

Украина не имеет ничего общего с авариями на российских газопроводах «Северных поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море.

Об этом в своем Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Украина не имеет ничего общего с этим происшествием и не располагает информацией о «проукраинских диверсионных группах».

«Хотя мне нравится собирать забавные теории заговора об украинском правительстве, я должен сказать: Украина не имеет ничего общего с аварией в Балтийском море и не имеет информации о «проукраинских диверсионных группах». Что произошло с газопроводами Nord Stream? «Утонули», как говорят в самой рф», — написал Подоляк.

Как сообщал Курсор, новые разведданные США указывают, что за атакой на «Северные потоки» может стоять «проукраинская группировка». Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что группа якобы действовала без ведома официального Киева, в том числе президента Зеленского, а взрывчатку на газопроводах, скорее всего, заложили опытные, но не имеющие отношения к армии и спецслужбам водолазы. Также нет свидетельств того, что диверсанты действовали по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников.

«Вероятность того, что атаки на ветки трубопроводов могли неофициально проводиться людьми, связанными с киевскими властями, остается открытой, кто руководил операцией или заплатил за нее, пока не ясно», — говорится в сообщении.

До этого появилась информация о том, что российские подводные газопроводы Nord Stream будут запечатаны и законсервированы, поскольку нет никаких планов по их ремонту или вводу в эксплуатацию в ближайшее время.

Как сообщал Курсор, эксперты рассказали, для чего россия могла подорвать газопроводы «Северный поток» в сентябре. Так, наиболее вероятными мотивами подрывов газопроводов назывались: отмена всех энергетических санкций против россии;

«разморозка» и запуск «Северного потока – 2»;

избегание уплаты штрафных санкций в соответствии с действующими договорами;

энергетический шантаж, чтобы давить на европейские страны. Также Курсор писал о том, что россия могла разбить «Северные потоки» подводным дроном.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!