Политический скандал разгорается: венгерского посла вызвали «на ковер» в Украине

Дипломатический скандал вызван националистическим поведением премьер-министра Венгрии. Его появление на публике вызвало осуждение МИД Румынии и Украины.

Набирает оборотов скандал с появлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на публике в футбольном шарфе с изображением Венгрии, расширенной за счет Румынии и Украины.

Позицию Украины озвучил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Пропагандирование в Венгрии ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских взаимоотношений, а также не соответствует принципам европейской политики», — заявил он.

Посла Венгрии в Украине пригласили для разъяснения вопроса.

«Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения покушений на территориальную целостность Украины», — сказал Николенко.

Румыния также осудила демонстративное поведение Орбана.

Ранее Курсор писал, что премьер-министр Венгрии снова попал в политический скандал. Виктор Орбан, неоднократно отличавшийся скандальными высказываниями и обвиняемый в нацизме, теперь отличился неудачным шарфом.

Наш сайт информировал, что Иран и Венгрия объявили о начале сотрудничества. Министр иностранных дел Венгрии Петера Сийярто заявил, что его страна договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики.

Также мы сообщали, что в Чехии не исключают выхода Венгрии из Евросоюза.

Кроме того, наш сайт писал, что Евросоюз лишает Венгрию финансирования: официальные и скрытые причины такого решения. Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своими скандальными высказываниями, привела к возможному лишению страны многомиллиардного финансирования.