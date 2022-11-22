Политический скандал разгорается: венгерского посла вызвали «на ковер» в Украине

Набирает оборотов скандал с появлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на публике в футбольном шарфе с изображением Венгрии, расширенной за счет Румынии и Украины.
Позицию Украины озвучил спикер МИД Украины Олег Николенко.
«Пропагандирование в Венгрии ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских взаимоотношений, а также не соответствует принципам европейской политики», — заявил он.
Посла Венгрии в Украине пригласили для разъяснения вопроса.
«Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения покушений на территориальную целостность Украины», — сказал Николенко.
Румыния также осудила демонстративное поведение Орбана.
Ранее Курсор писал, что премьер-министр Венгрии снова попал в политический скандал. Виктор Орбан, неоднократно отличавшийся скандальными высказываниями и обвиняемый в нацизме, теперь отличился неудачным шарфом.
Наш сайт информировал, что Иран и Венгрия объявили о начале сотрудничества. Министр иностранных дел Венгрии Петера Сийярто заявил, что его страна договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики.
Также мы сообщали, что в Чехии не исключают выхода Венгрии из Евросоюза.
Кроме того, наш сайт писал, что Евросоюз лишает Венгрию финансирования: официальные и скрытые причины такого решения. Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своими скандальными высказываниями, привела к возможному лишению страны многомиллиардного финансирования.