Попугай прославился на весь мир, научившись танцевать

У него талант от природы.

Большой какаду Снежок стал интернет-звездой и заинтересовал ученых со всего мира. Видео с танцами Снежка было снято в 2008 году, когда попугаю исполнилось 12 лет. Он стал сенсацией YouTube, клипы набирают миллионы просмотров.



Какаду показал публике 14 разных танцевальных движений под музыку в стиле классики восьмидесятых. Попугай качался с боку на бок, делал выпады и поднимал лапку под "Another One Bites The Dust". и "Girls Just Want To Have Fun".

Снежок – первое живое существо, кроме человека, у которого обнаружили способность танцевать в такт.

Ранее "Курсор" писал о том, что попугай из Бостонского зоопарка спел хит Бейонсе и стал звездой соцсетей.