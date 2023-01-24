Попытка госпереворота в Германии: пятеро немцев обвиняются в заговоре

Пятерым немцам предъявлено обвинение в государственной измене в связи с ультраправым заговором с целью свержения правительства, который включал в себя планы похищения министра здравоохранения. Об этом говорится в заявлении прокуратуры.

Четверо мужчин и женщина были арестованы в последние месяцы по делу о заговоре, а министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, непопулярный среди крайне правых групп из-за мер по борьбе с коронавирусом, подтвердил, что он стал мишенью.

Федеральная прокуратура заявила, что 16 января им были предъявлены обвинения в различных видах деятельности: от создания внутренней террористической группы до подготовки акта государственной измены и нарушения законов об оружии.

«Группа стремилась спровоцировать гражданскую войну в Германии с помощью насилия… чтобы вызвать свержение правительства и парламентской демократии», — говорится в заявлении ведомства.

В заявлении также говорилось, что идеология группы была «сформирована» обвиняемой женщиной, идентифицированной только как Элизабет Р., и была основана на вере в то, что современное немецкое государство не является законным. Вместо этого они утверждали, что Германская империя 19 века была истинной системой правления страны и что авторитарный правящий порядок должен быть восстановлен. Их убеждения перекликаются с убеждениями крайне правого движения Reichsbuerger (Граждане Рейха), которое отвергает демократические институты Германии и привлекает растущее число последователей.

Прокуратура заявила, что пятеро членов организовались в «военные» и «административные» подразделения, чтобы спланировать переворот. Это включало в себя запуск «длительного общенационального отключения электроэнергии путем повреждения или уничтожения важных объектов электроснабжения», а затем похищение Лаутербаха с убийством его телохранителей, если это необходимо.

По словам прокуроров, затем в Берлине будет созвано специальное собрание, которое публично свергнет правительство и назначит нового лидера. По словам прокуроров, один из обвиняемых, Свен Б., должен был руководить похищением Лаутербаха, в то время как Томас О. исследовал районы в рамках планов по отключению электроэнергии и получил карты инфраструктуры электроснабжения.

В прокуратуре заявили, что двое мужчин также пытались приобрести взрывчатку, которую они хотели ввезти из бывшей Югославии, и Томас О. был арестован после того, как получил автоматы, пистолеты и боеприпасы. Элизабет Р. вместе с тремя другими отвечала за набор потенциальных членов.

В декабре была обнаружена еще одна крайне правая группа, планировавшая свергнуть правительство, включая бывшего депутата и аристократа , хотя власти не связывают эту группу с той, которая планировала похитить Лаутербаха.

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