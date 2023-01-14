Португальский аэропорт Порту начнет принимать израильские рейсы

Израильская авиакомпания будет летать туда дважды в неделю.

С марта 2023 года международный аэропорт Порту имени Франсишку Са Карнейру, расположенный на севере Португалии, начнет принимать израильские авиарейсы.

Об этом сообщает The Portugal News.

Президент Turismo do Porto e Norte de Portugal Луис Педро Мартинс отметил, что израильская авиакомпания Sun d’Or будет летать в аэропорт два раза в неделю.

К слову, Sun d’Or («Сан Дор») — это чартерная авиакомпания, дочерняя компания «Эль-Аль». Большинство авиалиний компании «Сан Дор» осуществляются между Тель-Авивом и европейскими странами.

«Курсор» писал ранее, что одна из самых крупных американских компаний American Airlines объявила о том, что в начале весны прекращает обслуживать авиалинию из Тель-Авива в Майами. Причина такого решения не сообщается.

Еще мы писали, что после двухлетнего периода снова заработал прямой маршрут из Тель-Авива в столицу Южной Кореи — Сеул. Этот маршрут, по которому будет выполняться три раза в неделю крупнейшей южнокорейской авиакомпанией Korean Air.

Напомним, что китайский авиаперевозчик Hainan Airlines заявил, что для израильтян с 22 декабря открыли еще один прямой рейс в Китай. Помимо города Шэньчжэнь, самолеты будут летать еще в Шанхай.