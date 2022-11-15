Последовала реакция мировых лидеров на обстрел Польши российскими ракетами

Американская разведка подтверждает, что российские ракеты действительно упали в Польше, убив двух человек.

Ракетный обстрел Польши российским ракетами вызвал бурную реакцию мировых держав.

Associated Press со ссылкой на представителя американской разведки пишет, что российские ракеты действительно упали в Польше, убив двух человек.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс принес соболезнования «польским братьям по оружию».

МИД Эстонии сообщает, что Таллин готов помочь Польше и союзникам «защищать каждую пядь земли НАТО».

Пентагон пока не может подтвердить или опровергнуть информацию «о падении российских ракет в Польше». Но реакция последует незамедлительно.

«Моей первой реакцией после того, как россияне ударили по территории Польши, была бы 4 статья: закрытие и оборона воздушного пространства над Украиной», — министр обороны Латвии Пабрикс.

Министр обороны Словакии заявил: «Безрассудство россии выходит из-под контроля».

В ближайшие часы ожидается разговор министра обороны США Ллойда Остина со своим польским коллегой.

Ранее Курсор писал, что в Польше упали российские ракеты, есть погибшие. Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Также «Курсор» сообщал, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.

Помимо этого, пресс-секретарь президент рф дмитрий песков заявил, что россия выступает «категорически против» резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате репараций Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!