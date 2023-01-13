Поставка западных танков: глава МИД Украины сделал заявление после беседы с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в пятницу в своем Twitter-аккаунте, что у него состоялся телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого они обсудили тему новой военной помощи Киеву.

«Я подчеркнул необходимость получения Украиной танков западного типа» , — подчеркнул Кулеба, добавив, что они также говорили о том, как Вашингтон и международное сообщество могут «нарастить» поддержку Киева.

Украинский чиновник также отметил, что речь шла о введении дополнительных санкций против Москвы. «Благодарен США за поддержку Украины», — заключил Кулеба.