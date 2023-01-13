Беларусь запретит выезд военнообязанных из страны — СМИ

Начиная с февраля для тех людей, которые не прошли сверку данных военнообязанных, будут применены ограничения.

Гражданам Беларуси, которые не прошли сверку данных военнообязанных, запретят выезд из страны.

Об этом заявил военный комиссар Брестской области Беларуси Олег Коновалов, комментируя ситуацию в связи с завершением сверки учетных данных военнообязанных, информирует Telegram-канал «Беларуски Гаюн».

«Начиная с февраля-месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорее всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь и, возможно, какие-то еще ограничения», — сказал военком.

Как известно, на днях в Министерстве обороны Беларуси сообщили, что сверку учетных данных прошли только 95% военнообязанных.

«То есть 5% военнообязанных вообще не смогли проверить — они находятся в эмиграции, болели или задержаны. … В отдельных районах военкоматы не смогли выйти на связь минимум с 10% военнообязанных, ещё 34% — живут вообще в других районах», — пишет СМИ.

Ранее Курсор пиал, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

Наша редакция писала, что эксперты ISW разгадали план Лукашенко. россия* пытается надавить на Лукашенко, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины.

Кроме этого, что эксперт предположил, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины. По словам эксперта, путин не будет постоянно терпеть проделки Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко откровенно рассказал об отношении белорусов к войне. По словам белорусского диктатора, «надо помочь нашим людям за пределами нашей страны».