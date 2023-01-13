Беларусь запретит выезд военнообязанных из страны — СМИ

Гражданам Беларуси, которые не прошли сверку данных военнообязанных, запретят выезд из страны.
Об этом заявил военный комиссар Брестской области Беларуси Олег Коновалов, комментируя ситуацию в связи с завершением сверки учетных данных военнообязанных, информирует Telegram-канал «Беларуски Гаюн».
«Начиная с февраля-месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорее всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь и, возможно, какие-то еще ограничения», — сказал военком.
Как известно, на днях в Министерстве обороны Беларуси сообщили, что сверку учетных данных прошли только 95% военнообязанных.
«То есть 5% военнообязанных вообще не смогли проверить — они находятся в эмиграции, болели или задержаны. … В отдельных районах военкоматы не смогли выйти на связь минимум с 10% военнообязанных, ещё 34% — живут вообще в других районах», — пишет СМИ.
Ранее Курсор пиал, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.
Наша редакция писала, что эксперты ISW разгадали план Лукашенко. россия* пытается надавить на Лукашенко, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины.
Кроме этого, что эксперт предположил, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины. По словам эксперта, путин не будет постоянно терпеть проделки Лукашенко.
Напомним, что Лукашенко откровенно рассказал об отношении белорусов к войне. По словам белорусского диктатора, «надо помочь нашим людям за пределами нашей страны».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!