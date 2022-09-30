Появилась реакция Еврокомиссии на аннексию путиным территорий Украины

Аннексия российской федерацией* оккупированных территорий Украины ничего не меняет. Они остаются частью суверенной Украины.

Об этом в своем Twitter написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Незаконная аннексия, провозглашенная Путиным, ничего не изменит. Все территории, незаконно захваченные российскими оккупантами, являются украинской землей и всегда будут частью этого суверенного государства», — заявила фон дер Ляйен.

Как сообщал Курсор, президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором осудил «мошенническую» попытку путина захватить земли, составляющие почти пятую часть территории Украины, и заявил, что США всегда будут соблюдать «международно признанные границы».

Кроме того, Соединенные Штаты в пятницу ввели широкомасштабные санкции, связанные с рф, в отношении сотен людей и компаний, в том числе членов законодательного органа, военных и центрального банка, в ответ на заявление москвы о том, что она аннексировала часть Украины.

Также Курсор информировал о том, что Украина готова к переговорам с российской федерацией, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным. Об этом в видеообращении после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Курсор сообщал о том, что Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Курсор писал о том, что сегодня, 30 сентября, российский главарь владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!