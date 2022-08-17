Появились жуткие кадры разрушений после ракетного удара по базе отдыха в Одесской области

Российские оккупанты в ночь на 17 августа выпустили две ракеты по Одесской области. Разрушена база отдыха. Есть раненые.

В Одесской области в результате ракетного удара разрушена база отдыха. Есть раненые.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

В результате обстрела произошел мощный пожар на базе отдыха и в нескольких частных зданиях рядом.

Три человека получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Спасательная операция продолжается.

Позже стало известно, что количество раненых возросло до 4. Пожар на площади более 600 квадратных метров потушили.

Одесскую область атаковали ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22, сообщило оперативное командование «Юг».

Отметим, что в ночь на 17 августа россияне также попали в гражданские объекты в Николаевской области.



Курсор сообщал о ЧП в Крыму: момент взрыва под Джанкоем попал на видео. Город Джанкой – это своеобразные ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую перебрасывают и войска, и боеприпасы, и технику.

«Задело» поезда на Крымском мосту: появились новые подробности взрыва возле Джанкоя. По сообщениям СМИ, взрыв в Джанкое был настолько мощным, что это «задело» поезда на «Крымском мосту».

Напомним, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!