Появилось видео прибытия Зеленского в польский Пшемысль

«Я отправился в США для укрепления стабильности и обороноспособности Украины», — написал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с неожиданным государственным визитом в США после получения официального приглашения из Белого дома на прошлой неделе.

СМИ показали видео, на котором запечатлено, как Зеленскийз прибывает в польский Пшемысль перед тем, как вылететь в США.

«Я отправился в США для укрепления стабильности и обороноспособности Украины. […] Я также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», — написал украинский президент в своем Twitter-аккаунте, подтвердив ранние сообщения СМИ о своем визите.

В частности, президент США Джо Байден объявит о военной помощи Украине на сумму 2 миллиарда долларов, которая будет включать в себя доставку в Киев батареи противоракетной обороны Patriot, а также поддержку ПВО. Ожидается, что Зеленский встретится с лидерами Конгресса и главой Комитета национальной безопасности во время своего визита в страну.

Читайте также: в кремле прокомментировали визит Зеленского в США.

Кремль: в ближайшее время путин выступит с «важной, содержательной речью».

Россия готовила покушения на главу ГУР и министра обороны — заявление Украины.