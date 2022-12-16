Премьер-министр Украины рассказал о серьезных последствиях ракетного обстрела россией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по всей стране введено аварийное отключение электроэнергии после нового обстрела российскими ракетами, повредившими высоковольтные подстанции и электрогенераторы.

«Опять в энергосистеме серьезный дефицит», — заявил Шмыгаль, подчеркнув, что «аварийные отключения применяются практически по всей стране».

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что второй по величине город Украины «остался без света, тепла и воды» после ударов москвы по критическим объектам инфраструктуры.

Энергетический оператор «Укрэнерго» объявил чрезвычайное положение по всей стране, так как «массированные ракетные обстрелы» привели к потере более 50% общей мощности.

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Появилась реакция Белого дома на новый ракетный обстрел россиянами Украины.