Премьер-министр Венгрии заявил, что россия не может победить

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в годовщину полномасштабного вторжения россии на территорию Украины сказал, что россия Россия не может победить в этой войне.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«россия не может победить, потому что весь западный мир стоит за Украину. В то же время россия является ядерной державой, а ядерную державу нельзя загонять в угол, потому что это может спровоцировать ядерную войну», — заявил Орбан.

cannot win because the entire western world has lined up behind. At the same time, is a nuclear power, and a nuclear power cannot be cornered because they may trigger a nuclear war. We need a ceasefire and peace talks. The sooner the better. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/PU5X5h4kkH — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 23, 2023



Политик также призывает начать мирные переговоры и прекратить огонь. По егос ловам, это нужно сделать как можно быстрее.

Ранее Орбан сделал ряд скандальных заявлений касательно Украины. Он сказал, что Украина — это как Афганистан, потому что это «ничейная земля».

Ранее Курсор писал, что глава МИД Словакии в нецензурной форме раскритиковал премьер-министра Венгрии Орбана. Чиновник посоветовал сторонникам «русского мира» переехать в рф, где их ждут изоляторы и ГУЛАГ.

Наша редакция писала, что Венгрия заблокирует «ядерные» санкции против россии. В Будапеште, который во многом зависит от поставок российского ядерного топлива, заявили, что об ограничениях против атомной энергетики «не может быть и речи».

Как сообщал Курсор, Венгрия обвинила Украину в «жестокой» мобилизации закарпатских венгров. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Украина якобы против воли закарпатских венгров мобилизует их в свою армию, после чего многие из них погибают на поле боя

Ранее Курсор писал о том, что Венгрия по состоянию на конец ноября заморозила российские активы на сумму почти 350 миллиардов форинтов, что эквивалентно сумме в 870 миллионов евро.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!