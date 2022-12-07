Президент крупной еврейской организациии в США рассказал, почему «боится» правительства Нетаниягу

Либеральные американские еврейские группы выражают «глубокую обеспокоенность» в связи с тем, что Нетаниягу готовится сформировать узкоправое правительство

Лидеры либеральных американских евреев выразили «глубокую озабоченность» по поводу состава следующего коалиционного правительства Биньямина Нетаниягу, назначенного премьер-министром, которое, как ожидается, будет сформировано на следующей неделе.

Нетаниягу приблизился к завершению формирования своего нового правительства, подписав во вторник вечером соглашение между Ликудом и Объединенной партией иудаизма Торы. Теперь «Ликуд» заключил сделки со всеми своими правыми союзниками, кроме Шаса.

Перспектива создания узкого правого израильского правительства в течение нескольких дней вызвала тревогу среди видных либеральных еврейских групп в Соединенных Штатах, что побудило президента J Street Джереми Бен-Ами открыто выразить опасения по поводу грядущей коалиции.

В то время как J Street — организация, занимающаяся продвижением решения о двух государствах — часто оказывалась в разногласиях с Иерусалимом, на этот раз Бен-Ами сказал, что новое правительство может привести к серьезному расколу с американскими евреями.

«Возможность конкретных действий, которые может предпринять это правительство, — это те моменты, когда отношения между основной массой американских евреев и государством Израиль начинают действительно ухудшаться. Поэтому я очень боюсь», — сказал он.

Рик Джейкобс, президент Союза реформистского иудаизма, поддержал опасения Бен-Ами, назвав союзников Нетаниягу по коалиции «одними из самых радикальных голосов в израильской политике».

«Какой будет траектория нового израильского правительства с такими голосами на таких ключевых руководящих должностях, вызывает глубокую, глубокую озабоченность», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что Аббас рассказал, готов ли войти в правительство Нетаниягу.