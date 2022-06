Президент США Джо Байден упал с велосипеда

Американский президент Джо Байден упал с велосипеда во время традиционной поездки на выходных. К счастью, обошлось без травм. В сети уже распространяется видео с падением лидера США.

Biden just beefed it on his bike in Delaware pic.twitter.com/eYj2oG0tHJ

— Quoth the Raven (@QTRResearch) June 18, 2022