Президент США Джо Байден упал с велосипеда

Байден упал, когда остановился, чтобы поприветствовать своих сторонников в Рехобот-Бич, штат Делавэр. Момент удалось запечатлеть на видео.

Американский президент Джо Байден упал с велосипеда во время традиционной поездки на выходных. К счастью, обошлось без травм. В сети уже распространяется видео с падением лидера США.

Biden just beefed it on his bike in Delaware pic.twitter.com/eYj2oG0tHJ — Quoth the Raven (@QTRResearch) June 18, 2022

Как затем заявил сам Джо Байден на пресс-конференции, он в порядке.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Байден заявил, что путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос. Как отметил Байден, несмотря на политические риски и удар по американской экономике, США должны были вступить в противостояние с российской агрессией на территории Украины. США не является стороной конфликта, но помогает украинцам вооружением.

Также наш сайт писал, что минобороны покажет Байдену «лазерное шоу» и попросит средства. Презентация системы состоится на авиабазе Пальмахим рядом с Железным куполом. Новая система лазерной защиты, по оценкам, должна вступить в строй в течение нескольких лет на одной из границ страны и защищать от реактивных снарядов, ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, Курсор писал, что Белый дом подтвердил приезд Байдена в Израиль 13 июля.