При поддержке рф Иран значительно повысил свою ядерную мощность

«Обогатительные мощности Ирана сейчас более чем в два раза превышают всю историю этой отрасли», — заявил глава иранской организации по атомной энергии.

Иран заявил, что его мощности по обогащению урана увеличились до рекордного уровня.

Власти Ирана сделали это заявление за день до визита в страну ядерных наблюдателей ООН.

Глава Организации по атомной энергии Ирана сказал: «В настоящее время обогатительные мощности страны более чем в два раза превышают всю историю этой отрасли».

«Ядерная энергетика и производство атомной энергии обеспечивают большую экономию для страны и эффективно снижают потребление ископаемого и невозобновляемого топлива и экологические проблемы», — добавил он.

В 2022 году Иран постоянно демонстрирует несоблюдение ядерного соглашения 2015 года, подписанного с мировыми державами.

В ноябре Организации по атомной энергии Ирана объявила, что страна начала обогащать уран до 60% на втором предприятии.

Вместе с тем в рамках договоренностей между рф* и Ираном о поставках ракет и беспилотников, используемых для атак по Украине, россия обязалась помогать Тегерану в его ядерной программе. Известно о предоставлении российских специалистов в Иран, а также о поставках топлива для запуска в стране ядерных реакторов.

По информации источников, рф уже предоставила Ирану ядерное топливо для реактора первого блока. Российские контейнеры с отработанным ядерным топливом помогают Ирану создавать собственное ядерное оружие.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило, что техническая группа посетит Иран в воскресенье, чтобы попытаться найти выход из тупика, связанного с обнаружением следов радиоактивных материалов на объектах, не заявленных как принимающие ядерную деятельность.

МАГАТЭ уже давно настаивает на том, чтобы Иран дал ответы о наличии незаявленных ядерных материалов, обнаруженных на трех объектах. В последнем отчете агентства сделан вывод об «отсутствии прогресса» в давнем расследовании, которое было ключевым камнем преткновения в переговорах о возвращении к ядерной сделке 2015 года.

В сентябре Иран объявил, что представил свои комментарии к ответу США на проект Европейского союза по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года.

Представитель США позже заявил, что усилия по возрождению ядерной сделки с Ираном 2015 года «уперлись в стену» из-за того, что Иран настаивает на прекращении расследований ООН по ядерному надзору.

Ранее Курсор писал, что помогая Ирану, россия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия.

Наш сайт сообщал, что если Иран получит ядерное оружие, все ставки сняты. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Наша редакция также информировала, как Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!