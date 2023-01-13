«Придется повысить налоги»: экономисты предсказали новое испытание для россии

По словам экономистов, рф* становится слишком зависимой от доходов от нефти, чтобы поддерживать свой бюджет, поскольку она наращивает военные расходы. Они предупреждают, что правительству, возможно, придется повысить налоги, если цены на нефть не оправдают ожиданий в этом году.

Цена на нефть марки «Юралс» URL-E, которая является основным экспортным товаром россии, упала более чем на 20% с начала декабря, когда западные страны во главе с «Большой семеркой» ввели ценовой потолок в 60 долларов на экспорт российской нефти, чтобы ограничить возможности москвы финансировать то, что она называет «специальной военной операцией» в Украине.

Учитывая, что федеральный бюджет на 2023 год основан на прогнозируемой цене на нефть марки Urals чуть более 70 долларов за баррель, а в настоящее время цены торгуются ближе к 50 долларам, это может оказаться проблематичным, сообщает Reuters.

Поскольку ценовой потолок, западные санкции и эмбарго ЕС затрудняют экспорт нефти из россии, москва полагается на Китай и Индию — крупнейшие и третьи по величине импортеры в мире соответственно, — чтобы восполнить этот пробел.

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Напомним еще, что армия рф разрушила Хоральную синагогу в украинском Бахмуте.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.