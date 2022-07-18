Производитель Bayrarktar заявил, что никогда не продаст их россии

«Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также покупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы выстроили отношения с Украиной таким образом, что это выгодно обеим странам», — заявили в компании.

Халук Байрактар, управляющий директор турецкой компании Baykar Makina, заявил, что никогда не допустит продажи беспилотников Bayraktar в россию* и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

«Турция и Украина имеют стратегические отношения, особенно в аэрокосмическом и оборонном секторах. Речь идет о многолетних усилиях. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также покупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы выстроили отношения с Украиной таким образом, что это выгодно обеим странам», — сказал он.

На вопрос о том, была ли теоретическая возможность поставок в россию, Байрактар ответил отрицательно: «Мы этого не делали и не поставляли. И мы никогда этого не сделаем. Потому что мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем ее суверенитет и ее борьбу за независимость».

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