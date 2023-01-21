Путешественникам назвали один из самых живописных регионов возле Парижа

Если вы спросите парижан об их любимых местах, где можно сбежать от шума и суеты французской столицы, вы часто услышите, как они упоминают Перш. Этот живописный регион в Нормандии, расположенный примерно в полутора часах езды от Города огней, стал популярным местом отдыха парижан на выходных. Живописные пейзажи этого района, небольшие средневековые деревни и густые леса удивляют туристов.

View this post on Instagram A post shared by Casa Rosalie Collection de maisons de voyage (@casa_rosalie)

Чтобы насладиться этим регионом, портал Travel + Leisure предлагает заселиться в в расположенные между озером и лесом три автономные резиденции, составляющие центр отдыха Casa Rosalie. Домики предлагают путешественникам уединение, современный дизайн и целый ряд курортных удобств, таких как частные бассейны и настоящая скандинавская ванна на открытом воздухе, расположенная на небольшом причале на берегу озера.

«Альянс между природой, декором и гастрономией делает Casa Rosalie уникальным местом», — пишут в портале для туристов Travel + Leisure.

Каждый дом предлагает особый опыт, ориентированный на пары или семьи. Casa Moon, самый маленький из трех домов, имеет А-образный дизайн и два больших окна, из которых открывается вид на озеро, и планировку в стиле лофт.

View this post on Instagram A post shared by Casa Rosalie Collection de maisons de voyage (@casa_rosalie)



Стоимость ночи в Casa Rosalie начинается от 221 доллара (или 210 евро), и вы можете забронировать проживание здесь.

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