Утверждается, что разговор касался улучшения двусторонних отношений между двумя странами. Также Анкара подтвердила, что готова помочь и быть посредником для окончания войны в Украине, сообщает Maariv.
Ранее посол Украины заявил, что растущие ирано-российские связи сблизят Израиль и Украину.
Также «Курсор» сообщал о том, что *россия подготовила для Украины на день рождения путина.
Помимо этого, недавно министр обороны Украины обратился к военному командованию рф и сказал, чтобы они «спасли россию от трагедии«.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!