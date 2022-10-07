Путин провел разговор с Эрдоганом – что они обсуждали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с президентом россии владимиром путиным, которому сегодня исполнилось 70 лет.

Утверждается, что разговор касался улучшения двусторонних отношений между двумя странами. Также Анкара подтвердила, что готова помочь и быть посредником для окончания войны в Украине, сообщает Maariv.

Ранее посол Украины заявил, что растущие ирано-российские связи сблизят Израиль и Украину.

Также «Курсор» сообщал о том, что *россия подготовила для Украины на день рождения путина.

Помимо этого, недавно министр обороны Украины обратился к военному командованию рф и сказал, чтобы они «спасли россию от трагедии«.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!