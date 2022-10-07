Растущие ирано-российские связи сблизят Израиль и Украину — посол Украины

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук говорит, что, хотя Израиль пока воздерживается от предоставления Украине военной техники, вскоре он может изменить свою политику.

«Это очень важный фактор, который подталкивает Израиль к более заметной и эффективной помощи Украине», — сказал он в интервью Israel Hayom.

После вторжения 24 февраля Израиль предоставил Украине большой объем гуманитарной помощи и фактически стал первой страной, открывшей полевой госпиталь на территории пострадавшей от войны страны. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет даже пытался выступить посредником между Киевом и Москвой, хотя и безуспешно, а тогдашний министр иностранных дел Яир Лапид осудил россию* после того, как в освобожденных от российских войск украинских городах были обнаружены массовые захоронения.

С другой стороны, Израиль отклонил просьбу Украины об оказании военной помощи, в том числе той, которая используется исключительно для защиты мирных жителей, в том числе из-за опасений, что это ограничит свободу действий ЦАХАЛа в Сирии, где у рф сильные военные позиции.

В недавнем интервью президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он «шокирован» отсутствием военной помощи со стороны Израиля, заявив, что он «ничего нам не предоставил. Ничего. Ноль».

Как упоминалось выше, Корнийчук считает, что растущие ирано-российские связи станут поворотным моментом в подходе Израиля к войне на Украине.

«Разница между позицией Израиля и всех западных демократических стран в том, что Израиль — единственная страна, которая открыто не оказывает военную помощь Украине. Я не хочу говорить то, о чем обычно не говорят, хотя слова президента много значат. Но публично Израиль этого не делает. Чтобы Израиль начал открыто поставлять оборонную технику Украине, стратегическая концепция должна быть изменилось, начиная с дней до бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в котором россия рассматривается как друг и партнер. Эту концепцию трудно разрушить, по крайней мере, до тех пор, пока нет стабильного правительства», — сказал он.

Посол, отвечая на вопрос, что Израиль оказывает военную помощь Украине за кулисами, сказал: «Сближение россии с Ираном — очень существенный фактор, который может изменить сложившуюся ситуацию».

«Нас давно предупреждали, что у Ирана есть неплохие беспилотники, еще до подписания контрактов [с Ираном], и говорили, что они опасны и несут значительную полезную нагрузку. Это угроза Израилю, а Израиль очень интересует накопленный в Украине опыт борьбы с беспилотниками», — отметил он.

«Поэтому, на мой взгляд, ситуация изменится, когда будет сформировано новое правительство, либо из-за того, что будет выражена поддержка большинства израильского общества в Украине, либо из-за укрепления отношений между рф и Ираном, что критично для Израиль. Мы благодарны за бинты и жгуты, которые предоставил Израиль, но мы не выиграем войну с помощью бинтов», — добавил дипломат.

Ранее Курсор писал, что посол Украины ответил на слова министра юстиции Саара относительно войны против рф. По словам Евгения Корнийчука, позиция министра совпадает с позицией израильского правительства, которое пока что «избегает однозначности и ограничивается минимальной помощью».

Кроме этого, посол Израиля ответил Зеленскому: Израиль помогает Украине, не переходя красных линий. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский ответил на критику украинского президента Владимира Зеленского, который ранее сказала, что он «ошеломлен» отсутствием помощи со стороны Израиля.

Новый посол Киева на Ближнем Востоке заявил, что Украина «разочарована» Израилем из-за позиции по войне. Максим Субх, новый спецпредставитель Киева, говорит, что премьер-министр Яир Лапид изменил тон, когда стал премьер-министром.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский говорит, что шокирован отсутствием помощи Украине со стороны Израиля. По словам украинского президента, при этом Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны.

Как сообщал Курсор, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает присоединения Израиля к международным санкциям, введенным против россии из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что Яир Лапид позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому: основные моменты телефонного разговора.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!