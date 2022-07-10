Путин пытается вести тайные переговоры с США и Европой — дипломат

На пятом месяце полномасштабной войны с Украиной владимир путин* стремится к переговорам, а потому ищет «собеседников». Однако делает это не в Киеве, а на Западе.
Об этом рассказал дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радион НВ.
По его словам, представители владимира путина тайными каналами и потайными путями пытаются выходить на американцев и европейцев, чтобы поговорить. Они предлагают договор, который якобы буден выгоден для всех. Также они запугивают энергетическим кризисом и проблемами с продовольствием.
Более того, когда цены на энергоносители поднимется, деятельность таких агентов станет еще заметнее и активнее.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!