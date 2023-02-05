«Путин реагирует только на силу»: глава МИД Британии назвал самый быстрый «путь к миру» в Украине

Помочь вооружить Украину, чтобы она могла защитить себя от россии*, — это самый быстрый путь к достижению мира, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в статье, опубликованной в воскресенье.

В статье для Times of Malta в преддверии визита во вторник на средиземноморский остров, который принял председательство в Совете Безопасности ООН в начале февраля, Клеверли написал: «Как и все авторитарные правители, путин реагирует только на силу своих противников. В декабре прошлого года он отверг мирный план Владимира Зеленского из 10 пунктов. Вот почему Великобритания и друзья Украины делают все возможное, чтобы Украина добилась успеха на поле боя. И именно поэтому я рад, что Германия и США присоединяются к Великобритании в отправке танков украинцам. Предоставить украинцам инструменты, необходимые им для завершения работы, — это самый быстрый — и даже единственный — путь к миру».

Ожидается, что война на Украине будет доминировать в переговорах между Великобританией и Мальтой, членом Европейского Союза.

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