Путин сделал заявление о «боевых возможностях» россии

Президент россии* владимир путин заявил в среду, что боевые возможности рф «постоянно растут», заявив, что их расширение будет еще более ускоренным. Выступая перед официальными лицами Министерства обороны, он настаивал на том, чтобы российские военные анализировали собранные данные о возможностях союзников по НАТО, чтобы повысить свою конкурентоспособность в Украине.

«Мы продолжим разработку беспрецедентных гиперзвуковых ракет», — сказал путин, добавив, что необходимо совершенствовать боевые и разведывательные беспилотники. Он призвал министерство также обеспечить военных новейшей техникой, отметив, что все необходимые средства будут выделены.

Он также заявил, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» скоро будут развернуты на дежурство.

Москва продолжит повышать боеготовность своих ядерных сил, сказал путин, подчеркнув, что у военных не будет ограничений в финансировании.

«Страна, правительство дадут все, что просят военные», — подчеркнул он.

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