В Киеве прозвучала еще одна серия взрывов: мэр столицы сделал заявление

Жители Киева около 09:35 услышали серию взрывов. Через несколько минут после этого в столице и области начался сигнал воздушной тревоги.

Позже стало известно о ракетной атаке.

Об этом написал заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

Руководитель офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

Далее в Киевской областной военной администрации отметили, что армия рф* совершила ракетную атаку на столицу.

Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, взрывы раздались в Днепровском районе столицы. Все необходимые службы отправились на место.

Кличко также сообщил, что в Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракет. Пострадавших нет.

В мэрии добавили, что в результате атаки есть попадания в объект критической инфраструктуры.

Отметим, что за несколько часов до этого в Киеве уже слышали взрывы, однако сигнал воздушной тревоги не включался. Читайте об этом здесь.

Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины оценили возможность завершения войны после смерти путина.

«Курсор» сообщал, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, будет иметь для нее серьезные последствия, которые ощущаются даже сейчас. Армия агрессора терпит на фронте неудачи, а внутри страны начинается раскол.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.