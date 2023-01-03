Ракетный террор Украины: россия каждый день подтверждает статус государства-террориста — СМИ

Среди российских военных раздаются пропагандистские брошюры с призывом убивать украинцев вне зависимости от их возраста и пола. Подобное было и в нацистской Германии, когда пропаганда Геббельса демонизировала евреев.

Российский диктатор владимир путин* санкционировал крупнейший с 1945 года геноцид целой нации на ее земле. Его желание захватить Украину настолько безумно, что он готов убить половину своей армии, лишь бы добиться своего. Поэтому вооруженные силы не просто дадут отпор врагу: они спасут от уничтожения 40 миллионов украинцев.

Об этом говорится в материале чешского издания Aktualni Zpravy.

Отмечается, что россия ежедневно обстреливает территорию Украины артиллерией, РСЗО, ракетами и БПЛА. В связи с активностью противника в различных регионах постоянно объявляется воздушная тревога.

«Путин ведет системный террор против мирного населения — это его главная тактическая цель. Россия должна быть признана террористическим государством на уровне парламентов западных стран», — пишет издание.

За время продолжающейся войны россия выпустила по Украине более 19 000 ракет, а предупреждение о воздушном ударе прозвучало почти 15 000 раз — беспрецедентная ситуация для Европы со времен окончания Второй мировой войны.

«На лицо асимметричная слабость российских вооруженных сил — в настоящее время российская пропаганда отчаянно пытается убедить россиян в том, что «своидет по плану», потому что чем дольше будет продолжаться эта де-факто широкомасштабная захватническая война, тем больше россияне потеряют своих родных и близких на передовой», — говорится в материале.

Издание отмечает, что среди российских военных раздаются пропагандистские брошюры с призывом убивать украинцев вне зависимости от их возраста и пола. Подобное было и в нацистской Германии, когда пропаганда Геббельса демонизировала евреев.

«Россия — террористическая держава номер один в мире, ни одна другая страна, кроме нацистской Германии, не нанесла столько вреда. Путинский режим преступен по своей сути — Европе угрожает огромная страна, которая ни чему не следует в своей деятельности, а руководима военными преступниками», — пишет СМИ.

Журналисты напоминают, что за время войны россия совершила на территории Украины более 50 000 военных преступлений. Эта цифра очень условна, потому что неизвестно, что происходит на оккупированных территориях.

«После 24 февраля вооруженные силы освободили 50% оккупированной россией территории, а очевидцы всегда рассказывают об ужасах российской оккупации: убийства, пытки, изнасилования, грабежи — это далеко не полный список зверств, совершенных россиянами», — говорится в материале.

По мнению его авторов, Украина отчаянно нуждается в западных поставках оружия, и, как показывает практика, это может изменить ход войны. При этом к россии должны быть применены максимальные санкции, а ее армия должна быть полностью уничтожена на территории Украины — только так человечество сможет избавиться от российской угрозы.

«Россия должна быть официально признана террористическим государством и сотрудничество с ней должно быть прекращено. Вести политический диалог и торговать со страной, которая официально говорит о необходимости убивать женщин и детей в Украине — преступление и позор. Россия должна стать персоной нон грата на международной арене за все преступления, которые она совершает на территории Украины», — резюмирует издание.

Ранее Курсор писал, что в Минобороны Великобритании рассказали, с чем связана отмена традиционной пресс-конференции путина. Минобороны Великобритании сообщает, что антивоенные настроения в россии могут усилиться.

Наша редакция писала, что Зеленский заявил, что войны не будет, если умрет путин. По мнению украинского лидера, путинский режим победил россиян и их разум.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!