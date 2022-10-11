Раритетный трофей: ВСУ показали захваченный российский БПМ-97 «Выстрел»

«Недавно украинские военные захватили раритетный российский КАМАЗ-43269 «Выстрел», только «слегка изогнутый», – говорится в сообщении.

Бойцы сил обороны Украины получили новый трофей.

В этот раз удалось захватить российскую бронемашину КамАЗ-43269 «Выстрел».

Фото украинских военных с техникой опубликовали OSINT-исследователи Ukraine Weapons Tracker.

«Недавно украинские военные захватили раритетный российский КАМАЗ-43269 «Выстрел», только «слегка изогнутый», – говорится в сообщении.

БПМ-97 «Выстрел» – российский легкобронированный автомобиль, который может применяться в вариантах штабного, патрульного, санитарного или разведывательного автомобиля.

Это полноприводный бронеавтомобиль с несущим сварным корпусом. Производитель – Курганмашзавод. Машина разделена на моторный отсек и отделение для десанта.

При создании автомобиля использовали агрегаты серийного КамАЗ-4326.

БПМ-97 «Выстрел» может быть вооружен пулеметом КПВТ или пулеметом 12,7-мм «Корд», 30-мм гранатометом АГС-17 и ПТРК.

Такие машины разрабатывались для войск рф и в 1998 году их должны были принять на вооружение, но из-за кризиса новинка пошла на экспорт. Машины закупил Азербайджан и Казахстан, но последний отказался от своей партии из-за существенного брака. Впоследствии машина стала на вооружение войск рф.

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