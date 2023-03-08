Расстрел украинского военного: появилась реакция США

По словам Неда Прайса, «ужасные кадры с безоружным украинцем, которого казнят после того, как он просто сказал «Слава Украине», поражают своим варварством».

Американское политическое руководство знает о видео расстрела украинского военного, которое в начале недели распространилось по социальным сетям.

Об этом сообщил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Ужасные кадры с безоружным украинцем, которого казнят после того, как он просто сказал «Слава Украине», поражают своим варварством. Конечно, это не первое свидетельство явных зверств рф* в Украине, и, к сожалению, пожалуй, не последнее», — сказал Прайс.

Как сообщал Курсор, российские военные расстреляли на месте взятого в плен украинского солдата. Его взяли в плен, но вместо обеспечения условий содержания в соответствии с международными конвенциями российские оккупанты совершили казнь. Так, на опубликованных кадрах видно, что военный ВСУ выкуривает сигарету и говорит фразу «Слава Украине», после чего россияне его расстреливают.

Женщина, заявившая, что она сестра солдата, сказала: «Мой брат точно смог бы так противостоять россиянам. Он никогда в жизни не скрывал правды и уж точно не стал бы делать этого перед врагом».

Киев и его западные союзники обвиняют российские войска в совершении массовых военных преступлений после того, как 24 февраля 2022 года президент владимир путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Россия отвергает обвинения.

Ранее мы рассказывали, что в Курской области (рф) срочник случайно расстрелял двух своих сослуживцев.

Также «Курсор» сообщал, что посол Украины считает, что Израилю пора менять свое отношение к войне, а также он сказал, что у Киева и Иерусалиме есть «общий враг».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!