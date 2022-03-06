Раввин сообщил, что завален предложениями от британцев, готовых принять украинских беженцев

Раввин, организующий прием семей для людей, спасающихся от войны в Украине, был «ошеломлен» количеством желающих помочь, и сказал, что, по его мнению, сейчас настало время для его поколения «активизироваться».

С Джонатаном Роменом связались более 240 человек, предлагающих комнаты для беженцев, прибывающих в Великобританию.

Он похвалил «удивительный» отклик от тех, кто связался со всей Англией, Шотландией и Уэльсом, предлагая комнаты в своих домах, домах на колесах и даже тех, у кого есть отель.

Раввин Ромен сказал, что 84-летняя женщина сказала ему, что хочет предложить свою свободную комнату, несмотря на то, что скоро ей предстоит операция по удалению катаракты, в то время как другая женщина, чей муж проходит диализ почек, предложила открыть свой дом, если найдется украинская семья, которая также нуждаются в диализе, говоря, что она может отвезти их всех в больницу одновременно.

Раввин планирует связаться с правительством в понедельник с предложениями, которые он получил до сих пор. И сказал, что те, кто хочет помочь, представляют собой людей, чьи предки были вынуждены бежать во время Второй мировой войны, и других, у которых не было опыта беженцев.

Он сказал, что схема открыта для всех, добавив: «Это касается как еврейских, так и нееврейских беженцев, мы не делаем различий, кто в этом нуждается».

Раввин Ромен, который живет в Мейденхеде, Беркшир, и намерен сам принять нуждающегося человека или семью, сказал, что люди хотят оказать практическую помощь, а также пожертвовать деньги.

«Курсор» писал о том, что минобразования готовится к приезду 2000 украинских школьников.

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