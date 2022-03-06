Минобразования готовится к приезду 2000 украинских школьников

Международная организация по миграции сообщает, что число людей, покинувших Украину с начала боевых действий, достигло 1,45 миллиона человек. Из них — более двух тысяч человек прибыли в Израиль.

Министерство образования заявляет, что готово принять 2000 украинских школьников, спасающихся от российского вторжения, которые должны прибыть в Израиль в ближайшие дни.

Министерство сообщает, что Ифат Шаша-Битон приказал разработать планы интеграции учащихся и их родителей в образовательную систему и общество.

Отметим, что с начала войны в Израиль прибыло уже более двух тысяч украинских граждан. Война в Украине заставила многих бежать из страны. Большое количество людей отправились в Израиль различными путями. Многие еще будут прибывать.

Так, 6 марта в аэропорту Бен-Гурион приземлятся три специальных рейса с примерно 300 еврейскими иммигрантами из Украины.

Ранее редакция Курсора сообщала, что споры израильтян по поводу войны Украины с РФ превращаются в жестокие драки.

Кроме того, наш сайт писал, что российские авиакомпании прекращают полеты за границу.

Еще напомним, что израильтяне вышли на демонстрацию под дом Беннета в поддержку Украины.

Тысячи евреев из Украины скоро могут подать заявки на алию.

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