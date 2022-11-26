Разведка Британии: рф запускает старые ядерные ракеты по Украине, но без боеголовки

В разведке отмечают, что рф, похоже, использует против Украины старые крылатые ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов.

Министерство обороны Великобритании опубликовало сегодня в субботу обновленную информацию о том, что происходит на войне в Украине, отметив, что рф* начала использовать свой старый ядерный арсенал, но без боеголовки.

В последнем обновлении разведки утверждалось, что снимки из Украины показали, что крылатая ракета AS-15 Kent, по-видимому, была сбита. Если это действительно так, то это ракета, разработанная в 1980-х годах и предназначенная исключительно для использования только в качестве носителя ядерной боеголовки.

По оценкам, рф надеялась, что такие ракеты смогут уклоняться от украинской системы ПВО, а также отмечается, что, какими бы ни были намерения россии, эта импровизация с ракетой Х-55 демонстрирует «уровень истощения российских запасов ракет большой дальности».

Ранее Курсор писал, что эксперт предположил, что у Ирана могут начаться проблемы с производством дронов.

Кроме того, в украинском Совбезе сделали жесткое заявление по Ирану.

Напомним также: в украинском СНБО посмеялись над российскими военными.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!