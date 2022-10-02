Редкий трофей: украинские военные показали захваченный БМ-27 «Ураган»

Украинские силы продолжают собирать ценную технику, оставленную российскими войсками, когда они бегут из Харьковской области из-за успешного контрнаступления Украины.

Через несколько недель после освобождения города Изюм от российских оккупантов украинские военные обнаружили брошенную реактивную систему залпового огня БМ-27 «Ураган» с боеприпасами.

Эта находка ценна как своей редкостью, так и огневой мощью: по строгой оценке OSINT-портала Oryx, это лишь вторая такая пусковая установка, захваченная украинскими военными с начала полномасштабного российского вторжения в феврале. Однако реальное число может быть около пяти единиц, пишет Defense Express.

Более того, как видно на фотографиях выше, пусковая установка вроде бы и невредима — в отличие от захваченных ранее систем «Ураган», а значит, довольно скоро может поступить на вооружение украинской армии.

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Также Курсор информировал о том, что президент Украины рассказал, каким способом намерен вернуть Крым. По мнению Владимира Зеленского, большинство украинцев поддержали бы возвращение Крыма именно дипломатическим путем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!