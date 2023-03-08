Резонансное видео с казнью украинского солдата: в ООН выступили с заявлением

Организация Объединенных Наций заявила, что считает подлинным вирусное видео, на котором показано очевидная казнь взятого в плен украинского солдата российскими войсками.

На кадрах видно, как задержанного украинского солдата, стоящего в неглубокой траншее, расстреливают из нескольких автоматов после того, как он сказал «Слава Украине».

«Нам известно об этом видео, размещенном в социальных сетях, на котором видно, что украинский солдат, по-видимому, казнен российскими вооруженными силами. На основании предварительного изучения мы считаем, что видео может быть подлинным», — заявил представитель Управления ООН по правам человека агентству France-Presse.

«После вооруженного нападения россии* на Украину более года назад Управление ООН по правам человека зафиксировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных, в том числе случаи суммарных казней как российских, так и украинских военнопленных, — сказала она. — По всем этим обвинениям должны быть проведены беспристрастные и эффективные расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности».

Президент Владимир Зеленский пообещал «найти убийц». Украинские военные назвали человека на видео Тимофеем Николаевичем Шадурой.

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