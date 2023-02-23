Вооруженная провокация в Приднестровье: рф предъявила новые обвинения Украине

Российские оккупанты заявили, что Киев якобы планирует вооруженную провокацию в Приднестровье.

Минобороны россии* заявило сегодня в четверг, что Украина якобы планирует «вооруженную провокацию» в Приднестровье.

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировать якобы наступление российских войск с территории Приднестровья», — написало ведомство российских оккупантов в своем Telegram-канале, добавив, что украинские силы могут попытаться инсценировать наступление в форме российских военных.

Согласно заявлению, минобороны рф будет следить за развитием событий на приднестровской границе. Они добавили, что москва «реагирует на любые изменения ситуации».

Следует отметить, что москва обычно анонсирует свои провокации и заранее обвиняет в них Украину.

Как известно, Приднестровье – регион вдоль левого берега реки Днестр, часть Республики Молдова, но с 1992 года контролируется самопровозглашенной непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.