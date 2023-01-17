Рф отреагировала на запрет российских флагов на Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису запретили приносить флаги рф и Беларуси на турнир.

Посольство россии* в Австралии отреагировало на запрет российских флагов на Открытом чемпионате Австралии по теннису, назвав это «очередным примером недопустимой политизации спорта».

Напомним, что флаг рф появился на трибунах во время матча между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Украинские болельщики заявили, что украинскую спортсменку провоцировали и дразнили, после чего они вызвали охрану и полицию. I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) January 16, 2023

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов соблюдать условия нейтрального флага.

«Флаги рф и Беларуси теперь запрещены. Запрет вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении организаторов Australian Open.

По их словам, сначала они разрешали фанатам проносить флаги при условии, что никаких нарушений и провокаций не будет.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.