Российские оккупанты потеряли в Украине редкий МТ-ЛБ 6МБ: фотофакт

После распада советского союза в рф начали создавать разные варианты модернизации МТ-ЛБ.

Оккупационные войска рф* потеряли гусеничный тягач МТ-ЛБ 6МБ, который они использовали в качестве бронетранспортера.

Фото поврежденной техники были опубликованы белорусскими добровольцами полка имени Кастуся Калиновского.

Россияне покинули технику на одном из участков фронта.

Как пишет Милитарный, МТ-ЛБ – это многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач, созданный и принятый на вооружение в 1964 году. Выпускался на Харьковском тракторном заводе.

Он предназначен для перевозки людей и грузов и может быть артиллерийским тягачем для прицепных орудий.

Также боевая машина может служить бронетранспортером для перевозки личного состава мотострелковых подразделений, хотя и не предназначена для таких функций.

После распада советского союза в рф начали создавать разные варианты модернизации МТ-ЛБ.

Главным новшеством при модернизации советских тягачей к варианту МТ-ЛБ 6МБ стала башня с пушкой, раньше такое вооружение не использовалось на машинах этого семейства и базовые тягачи оснащались только пулеметом.

На корпусе МТ-ЛБ 6МБ установили башню, заимствованную у БТР-80А.

Башня вооружена 30-мм автоматической пушкой 2А72 и пулеметом ПКТМ 7,62-мм. Такой комплекс существенно повысил огневую мощность машины.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!