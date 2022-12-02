Российские солдаты, бежавшие на Аляску, ждут решения США о предоставлении убежища

Двое российских солдат дезертировали из россии* перед отправкой на войну в Украину.

Двое российских солдат, которые бежали от призыва в российскую армию и от отправки на передовую в Украину, бежали на Аляску на рыбацкой лодке и теперь ждут результатов своих заявлений о предоставлении убежища в штате Вашингтон.

Об этом сообщает Politico.

Сергей и Максим, солдаты в возрасте 30 лет, которые называют только свои имена, чтобы скрыть свою личность от российского правительства, содержатся в иммиграционном центре содержания под стражей в Такоме, штат Вашингтон. Они находятся там с октября 2022 года, когда прибыли в Гэмбелл, штат Аляска, на рыбацкой лодке.

Местный житель Кертис Силук ловил уток, когда увидел, как лодка российских солдат приближается к берегу. Силук, который также является городским клерком, сказал, что он предположил, что лодка принадлежала местному жителю, который возвращал ее на берег, чтобы защитить от шторма. То, что обнаружили местные жители, было гораздо более удивительным.

За неделю до того, как Сергей и Максим отправились в путешествие на Аляску, куда из россии можно добраться через Берингов пролив, в ним пришли из военкомата. Зная, что в россии идет мобилизация сил, они отказались открыть дверь и предпочли бросить все, сбежав из страны.

Сергей и Максим преодолели Беренгов пролив на рыбацкой лодке средних размеров. После пятидневного пути они прибыли в город с населением 700 человек. Береговая охрана США отправила Сергея и Максима в Такому, штат Вашингтон.

Многие жители Украины и россии стали перемещенными лицами после начала войны, развязанной росстией протв Украины 24 февраля 2022 года. С начала войны Украину покинули почти 8 млн человек, многие из которых переехали в Польшу, Венгрию или другие соседние страны.

Между тем, почти миллион россиян бежали из страны с начала войны, опасаясь быть призванными на войну, которая привела к гибели «более 100 000 российских солдат», как заявил в ноябре американский генерал Марк Милли.

Один только Израиль с начала войны принял более 30 000 беженцев из Украины, более половины из которых имеют право на получение гражданства в соответствии с Законом о возвращении, одновременно приняв более 5 000 олимов из россии, которые стремились репатриировать в Израиль в разгар войны.

Ранее Курсор писал, что в рф начали проводить подготовку к новой волне мобилизации. Согласно данным Генштаба Украины, рф в войне потеряла свыше 88,8 тысячи солдат.

Курсор сообщал, что российская федерация призывает на службу людей, имеющих серьезные физические недостатки.

Еще мы писали, что украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта со знакомым, во время которого он рассказал, что солдаты рф боятся наступления ВСУ на Донбассе и испытывают проблемы с продуктами.