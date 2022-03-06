В России снова проходят антивоенные митинги

В РФ сотни людей вышли на митинги против войны. Конечно же, полиция режима Путина уже начала массово задерживать россиян, которые выступают против войны с Украиной.
В сети уже начали появляться видео с места событий.
Ранее редакция нашего портала писала, что российские авиакомпании прекращают полеты за границу.
Кроме того, Курсор сообщал, что итальянская общественная телерадиокомпания приостановила работу в России.
Еще напомним, что аэрофлот прекращает международные рейсы.
Прокурор Нюрнбергского процесса считает, что посадить Путина вполне возможно.
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