В России снова проходят антивоенные митинги

Кремлевский режим не хочет останавливать войну с Украиной. Несмотря на то, что многие россияне подвержены воздействию пропаганды, многие люди недовольны войной и последовавшими за ней санкциями.

В РФ сотни людей вышли на митинги против войны. Конечно же, полиция режима Путина уже начала массово задерживать россиян, которые выступают против войны с Украиной.

В сети уже начали появляться видео с места событий.





Ранее редакция нашего портала писала, что российские авиакомпании прекращают полеты за границу.

Кроме того, Курсор сообщал, что итальянская общественная телерадиокомпания приостановила работу в России.

Еще напомним, что аэрофлот прекращает международные рейсы.

Прокурор Нюрнбергского процесса считает, что посадить Путина вполне возможно.

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