Россия нанесла мощный удар по Запорожью, появились первые снимки последствий

В субботу, 11 марта, Запорожье вновь оказалось под обстрелом армии российской федерации*. Украинцы уже начали расследовать инцидент.

Подробнее об этом информирует Офис Генерального прокурора Украины в сети Telegram.

Сообщается, что в результате происшествия произошло разрушение территории и промышленного объекта, а также к повреждению газопровода. Известно, что уже началось досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев ведения войны.

Следствие уже успело определить, что военнослужащие армии российской федерации использовали две ракеты ЗРК С-300 для целевого поражения инфраструктуры Запорожья. Такое поведение российских агрессоров является нарушением международного права и угрозой для безопасности Украины. Мировое сообщество должно осудить подобные действия и принять меры для защиты мира и безопасности в регионе.

Ранее «Курсор» информировал, что Украина впервые уничтожила редкую российскую арктическую систему ПВО. Украинские артиллеристы обстреляли ТОР-М2ДТ после того, как беспилотник разведал местонахождение комплекса.

Напоминаем, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. Предполагается, что менее чем за год войны агрессор потерял солдат почти столько же, сколько США за 8 лет во Вьетнаме.

Стоит отметить, что эксперт рассказал, возможна ли война россии против НАТО. Усиление НАТО “охлаждает” горячие головы в кремле. Они прекрасно понимают, что вооружение, которое находится в руках у НАТО, намного лучше того, которое есть у российской федерации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!