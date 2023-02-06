Украина впервые уничтожила редкую российскую арктическую систему ПВО

Украинская артиллерия впервые за всю историю службы платформы уничтожила редкий российский ЗРК ТОР-М2ДТ, сообщает Минобороны Украины.

Украинские артиллеристы обстреляли ТОР-М2ДТ после того, как беспилотник разведал местонахождение комплекса.

The Arctic TOR-M2DT air defense system became the star of russian television when it was sent to Ukraine. But soon a Ukrainian drone introduced it to Ukrainian gunners.

It burned brightly, the fire extinguisher did not help. pic.twitter.com/12ze4kj6sl — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 2, 2023

«ЗРК «Арктик» ТОР-М2ДТ стал звездой российского телевидения, когда был отправлен в Украин. Горело ярко, огнетушитель не поможет», — заявили в Минобороны Украины.

Второй ТОР-М2ДТ был уничтожен в пятницу, сообщает Ukraine Weapons Tracker, разведывательный проект с открытым исходным кодом компании Caliber Obscura. В нем утверждалось, что эти инциденты были первыми подтвержденными случаями уничтожения систем.

#Ukraine: The second ever destruction (in as many days) of the extremely rare Russian 9A331MDT Tor-M2DT air defense system, intended for use in the Arctic. It was again destroyed using M982 Excalibur guided projectiles in #Kherson Oblast. pic.twitter.com/8FrubQC64K — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 3, 2023

В проекте говорилось, что оба «Тор-М2ДТ» были уничтожены в Херсоне управляемыми снарядами M982 Excalibur. Снаряды Excalibur представляют собой 155-мм снаряды с GPS-наведением, которые были предоставлены Украине в составе оборонных пакетов США .

Тор-М2ДТ — арктическая версия зенитно-ракетного комплекса Тор-М2. Тор-М2 предназначен для перехвата атак крылатых ракет, планирующих бомб, самолетов, вертолетов и беспилотников. Он имеет дальность 12 км и диапазон высот 10 км.

Курсор писал уже, что у Зеленского ответили на ядерные угрозы медведева. Полномасштабная война в Украине имела свои причины, одной из которых является оккупация Крымского полуострова и Донбасса.

Также мы сообщали, что российский нацист, который показывал якобы череп бойца «Азова», получил пулю в лоб.

Напоминаем, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Самым пиковым моментом, по мнению аналитика, стала потеря Херсона, которая сильно ударила по боевому духу военных подразделений и по настроению всего российского общества.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!