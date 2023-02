Украина впервые уничтожила редкую российскую арктическую систему ПВО

Украинская артиллерия впервые за всю историю службы платформы уничтожила редкий российский ЗРК ТОР-М2ДТ, сообщает Минобороны Украины.

Украинские артиллеристы обстреляли ТОР-М2ДТ после того, как беспилотник разведал местонахождение комплекса.

The Arctic TOR-M2DT air defense system became the star of russian television when it was sent to Ukraine. But soon a Ukrainian drone introduced it to Ukrainian gunners. It burned brightly, the fire extinguisher did not help. pic.twitter.com/12ze4kj6sl

«ЗРК «Арктик» ТОР-М2ДТ стал звездой российского телевидения, когда был отправлен в Украин. Горело ярко, огнетушитель не поможет», — заявили в Минобороны Украины.

Второй ТОР-М2ДТ был уничтожен в пятницу, сообщает Ukraine Weapons Tracker, разведывательный проект с открытым исходным кодом компании Caliber Obscura. В нем утверждалось, что эти инциденты были первыми подтвержденными случаями уничтожения систем.

#Ukraine: The second ever destruction (in as many days) of the extremely rare Russian 9A331MDT Tor-M2DT air defense system, intended for use in the Arctic.

It was again destroyed using M982 Excalibur guided projectiles in #Kherson Oblast. pic.twitter.com/8FrubQC64K

— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 3, 2023