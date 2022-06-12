Россия нанесла ракетные удары по западу Украины: много раненых

Город Чорткив, по которому нанесла удар россия, расположен в 140 км к северу от границы с Румынией и в 200 км к юго-востоку от Львова, крупнейшего города на западе Украины.

По меньшей мере 22 человека получили ранения, когда россия* нанесла удар по западноукраинскому городу Чорткив, сообщил губернатор области.

«Вчера в 19:46 Чорткив был поражен четырьмя ракетами, выпущенными из акватории Черного моря», — написал Владимир Труш в своем посте в Facebook.

По его словам, все 22 раненых, в том числе семь женщин и 12-летний ребенок, госпитализированы.

Труш, губернатор Тернопольской области, где расположен Чорткив, сказал, что в результате обстрела «был частично разрушен военный объект и повреждены жилые дома».

Чорткив, в котором до российского вторжения проживало почти 30 000 человек, расположен в 140 км к северу от границы с Румынией и в 200 км к юго-востоку от Львова, крупнейшего города на западе Украины.

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