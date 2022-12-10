Россия обвинила США в подготовке к масштабным кибератакам в 2023 году

Россия: США потратят 11 миллиардов долларов на кибератаки в 2023 году.

Заместитель министра иностранных дел россии* олег сыромолотов заявил в субботу, что Соединенные Штаты выделили 11 миллиардов долларов на кибератаки в 2023 году, планируя нацелиться на правительства по всему миру.

Он не раскрыл источник информации, но сообщил РИА Новости, что последние расходы правительства США соответствуют «огромным суммам денег», выделяемым на эти цели каждый год.

«Западные страны хотят использовать информацию и ее носители — большие данные и программные средства их передачи — для подчинения неугодных правительств посредством кибератак», — заявил сыромолотов.

Ряд западных стран недавно обвинил россиян в проведении кибератак, как в войне в Украине, так и против США, Европейского Союза и Австралии.

Напомним, что Европейский парламент подвергся кибератаке в среду вскоре после того, как законодатели проголосовали за признание рф в качестве спонсора терроризма из-за ее непрерывных атак на гражданскую инфраструктуру и энергетическую систему Украины.

«Ответственность взяла на себя прокремлевская группа. Наши ИТ-специалисты сопротивляются ей и защищают наши системы. И это после того, как мы провозгласили рф государством, поддерживающим терроризм», — заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

Ранее Курсор писал, что поддержка Ираном россии, скорее всего, возрастет — Великобритания.

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